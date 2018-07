Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Brasile-Messico e Belgio-Giappone sono le due gare che riempiranno questa terza giornata degli ottavi di finale della 21esima edizione dei Mondiali . La prima sfida inizierà alle ore 16 mentre la seconda alle 20. Entrambi match saranno trasmessi in diretta su Canale 5 e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa .

Dall'altro lato, invece, troveremo selezione messicana del ct. Juan Carlos Osorio che si è classificata seconda nel girone F alle spalle della Svezia. La vincente di questo turno se la vedrà con una tra Belgio e Giappone, la seconda sfida in programma per oggi. La nazionale belga ha chiuso il gruppo G al primo posto e con il bottino pieno: sono nove i punti conquistati da Dries Mertens e compagni.

Oggi in Russia si scenderà in campo per la terza giornata degli ottavi di finale del Mondiale 2018 . La prima sfida di giornata si giocherà alle ore 16 e vedrà affrontarsi Brasile e Messico nella cornice della Samara Arena. Da un lato avremo la nazionale verdeoro, vincitrice del gruppo E davanti a Svizzera, Serbia e Costa Rica.

