Alla scoperta del nuovo portiere della Fiorentina: dal paragone con Donnarumma a quello con Landreau. E pensare che ha cominciato a 14 anni.

Non guardatelo in faccia. I lineamenti sono quelli di un ragazzino. Non lasciatevi ingannare. Anche se in effetti la carta d'identità lo conferma. Alban Lafont è nato il 23 gennaio del 1999, ma già para come un veterano. È stato tra i giocatori rivelazione degli ultimi due campionati francesi. In Ligue 1, con la maglia del Tolosa, ha stregato tutti. Ora dovrà fare alrettanto con la Fiorentina che per assicurarselo ha sborsato 8,5 milioni di euro. Appena dicannovenne, ha conquistato i gradi da titolare in meno di un anno. Andiamo a scoprire chi è il giovane portiere già ribattezzato "il #Donnarumma francese".

Fiorentina, ecco Lafont: portiere per caso

Per raccontare questa storia si deve tornare all'inizio, quando il portierino - si fa per dire, 193cm - non aveva alcuna intenzione di usare le mani. Che vuol dire? Semplice, che fino a 12 anni Alban non ha mai indossato un paio di guanti. Nato in Ouagadougou, in BurkinaFaso, Lafont si trasferisce in Francia a 9 anni. I primi calci nell'AS Lattes, vicino Montpellier: gli piaceva giocare in attacco, ma come spesso accade in questi racconti, il ragazzino ha dovuto fare di necessità virtù.

Nel 2011 la svolta. Si cambia regione: dalla Linguadoca ai Midi-Pirenei. E si cambia anche ruolo: da attaccante a portiere. Il classe '99 - naturalizzato francese - inizia a difendere i pali del Castelmarou. Due anni di apprendistato prima della chiamata che gli ha cambiato la vita. C'è il Tolosa che lo vuole nel suo settore giovanile.

A quel punto metà del viaggio era completato. Ha iniziato a bruciare le tappe, sia nel club che in Nazionale. Dalla formazione riserve alla prima squadra, dall'Under 16 francese all'Under 18. La grande occasione capita il 28 novembre del 2015: il Tolosa è penultimo in classifica e nessuno dei portieri si è dimostrato affidabile. Ecco che Arribagé decide di affidarsi a Lafont per il match contro il Nizza. Il Tefece vince 2-0 e da quel momento nessuno riuscirà più a togliere il posto a Lafont.

Dopo aver esordito a 16 anni e 10 mesi - record nel campionato francese - nella stagione 2015/16 è riuscito a tenere la porta inviolata per 8 volte in 24 presenze, aiutando i suoi a conquistare un'insperata salvezza. Mentre nel 2016/17 ha collezionato 10 clean sheet tra cui spicca quello contro il PSG che solo pochi giorni prima aveva segnato 4 gol al Barcellona in Champions League (al ritorno i catalali vinceranno con un clamoroso 6-1).

Caratteristiche

Maggiorenne dal 23 gennaio 2017, ma con già 98 presenze in Ligue 1. Avendo esordito a fine 2015, è riuscito a battere tutti i record: stracciato il primato di Landreau (titolare col Nantes a 17 anni e 5 mesi), il primo portiere a cui è stato paragonato.

Sono contento di aver battuto il record di precocità di Landreau, ma potendo scegliere preferirei superare quello di presenze in Ligue 1. Aver disputato così tante partite nella massima serie dimostra che è stato estremamente professionale durante tutta la sua carriera.

Impossibile dargli torto. Ma per caratteristiche assomiglia a un altro che, in quel ruolo, è diventato grande iniziando proprio da Tolosa. Stiamo parlando di Fabian Barthez. Istinto puro e senso della posizione. La tecnica e l'estetica lasciavano a desiderare, non c'è che dire. Ma nel calcio l'importante è che il pallone (non) superi la linea di porta.

Ovviamente sono tranquillo e non mi esalto facilmente. Questo non è un punto d'arrivo. Devo continuare a lavorare, divertirmi e allenarmi bene.

Parole di un ragazzo che sta maturando in fretta, consapevole dei propri mezzi, sempre alla ricerca della perfezione. Si allena per diventare il migliore. L'obiettivo - neanche a dirlo - è la porta della Nazionale. E Alban ha già trovato un ottimo sponsor. Bernard Diomede, Campione del Mondo ’98, che lo ha svezzato in Under 17:

È bravo con i piedi, sa fare due o tre parate una dietro l’altra ed è sicuro nelle uscite. Ha tutto quello che serve per diventare un grandissimo portiere.

E poi c'è l'ultimo dei paragoni, il più abusato. Complice la contemporaneità, Lafont è stato associato più di una volta al collega italiano, Gianluigi Donnarumma. I due sono coetanei, anche se il francese è un mese più "vecchio".

L'ho visto giocare. È un ottimo portiere, veramente impressionante. Non dimentichiamo che lui gioca nel Milan, con una pressione maggiore rispetto a quella che ho io a Tolosa.

Ma Alban si è comunque messo tutti alle spalle: da Buffon e Cech (esordio a 17 anni) a De Gea e Casillas (18). Persino Anthony Mandrea, portiere che ha debuttato come lui a 16 anni e 10 mesi, ma Alban ha esordito quattro giorni prima.

Concorrenza

Un curriculum del genere non può passare inosservato. Anche perché di portieri forti non se ne incontrano tutti i giorni. Il cerchio si restringe ulteriormente se si cerca qualcuno che ha preso la patente da poco. Ecco spiegato il motivo per cui alla porta del Tolosa hanno bussato tanti club importanti, a cominciare dall'Arsenal. Sempre in Inghilterra, anche il Watford ha sondato il terreno per Lafont. Alla fine però l'ha spuntata la Fiorentina che ha rinunciato a riscattare Sportiello dall'Atalanta per 5,5 milioni di euro. Sarà Lafont il futuro portiere dei viola.