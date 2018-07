Now LA has a God and a King! Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD

Nel 3-3 maturato nel derby con i San Jose Earthquakes, l'ex Milan ha prima sbloccato il match dopo soli 55 secondi con un destro terrificante, poi ha firmato il momentaneo 3-1 con una punizione dalla distanza. Due prodezze che però non sono bastate per conquistare i tre punti.

Rivoluzione in NBA. Dopo aver detto addio ai Cleveland Cavaliers, LeBron James ha sposato i Lakers firmando un contratto quadriennale da 154 milioni di dollari. A Los Angeles il 33enne di Akron non sarà l'unica stella della sport, troverà infatti un certo Zlatan Ibrahimovic che qualche pagina di storia nel mondo del calcio l'ha scritta eccome.

