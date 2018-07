L'attuale allenatore del Sassuolo, all'epoca dei fatti alla guida del Foggia, è stato sanzionato con 3 mesi di squalifica. Il giocatore Empereur, che ha patteggiato, dovrà invece scontare 5 turni di squalifica. Quattro sono invece le partite che dovranno saltare Sarno e Vacca; 3 i turni di sospensione per Tito, Floriano, Narciso, Cannas, Smargiassi; 2 per Iemmello, Chiricò, Agnelli, Gerbo, Mazzero, Guarna, Agostinone, Padovan, Maza, Quinto e Agazzi.

