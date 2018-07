Calciomercato PSG: a ore l'annuncio di Buffon

Gianluigi Buffon al PSG, ormai è solo questione di ore. Dopo 17 anni trascorsi alla Juventus, il portiere 40enne è pronto a firmare con i transalpini un contratto annuale con opzione per la stagione 2019/20 a 4 milioni di euro netti a stagione. Per Gigi sarà la prima esperienza all'estero dopo aver vestito, oltre a quella bianconera, la maglia del Parma.

