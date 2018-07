Intanto Jurgen Klopp ha accolto così la notizia della firma di Salah sul nuovo contratto: "Credo sia stata premiata una persona che ha dato un grande contributo alla squadra. La sua firma dimostra due cose: la sua convinzione di giocare per il Liverpool e la fiducia che riponiamo in lui. Vogliamo vincere insieme".

Mohamed Salah e il Liverpool ancora insieme. L'attaccante egiziano, reduce da una stagione in cui ha segnato 44 gol in 52 presenze, ha prolungato il suo contratto con i Reds dal 2022 al 2023 raddoppiando il suo stipendio. Dalle 100mila sterline a settimane percepite dal suo arrivo dalla Roma, passerà a guadagnarne 200mila (circa 11,5 milioni di euro di euro all'anno).

