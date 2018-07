Il Team Sky ha ricevuto la comunicazione via mail e ha subito presentato ricorso al Comitato olimpico francese. La camera arbitrale si riunirà il 3 luglio, con la sentenza che dovrebbe arrivare mercoledì cioè 3 giorni prima della partenza della competizione. In settimana scopriremo quindi se il vincitore delle ultime 3 edizioni potrà partecipare al Tour de France.

La clamorosa notizia arriva dal quotidiano francese Le Monde, che rivela come la scelta sia stata presa perché la presenza del ciclista britannico rischierebbe di rovinare l'immagine del Tour o dell'organizzazione stessa. Il tutto sarebbe legato alla procedura avviata verso Froome per la sua positività al salbutamolo in un test del settembre 2017.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK