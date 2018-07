Super gara del campione del mondo in carica: bagarre incredibile con Rossi e Dovizioso. Sul podio vanno Rins e Vinales.

un'ora fa di Daniele Rocca

È stata la gara più bella dell'anno. La più bella degli ultimi anni della MotoGP. Vince Marquez, ma che lotta fino alla fine. Sono sempre stati insieme, un gruppo di sei piloti che hanno provato a vincere: oltre al campione del mondo in carica anche le Ducati di Lorenzo e Dovizioso e le Yamaha di Rossi e Vinales. Senza dimenticare la Suzuki di Rins.

Ce la fa ancora una volta il pilota della Honda. Dopo due vittorie consecutive da parte di Lorenzo, sul gradino più alto del podio torna Marquez. Alle sue spalle arrivano Rins e Vinales, poi i due italiani. Prima Dovi e poi Rossi.

Altri 25 punti importantissimi per la classifica MotoGP di Marquez. Adesso sono 41i punti di distacco tra lui e Valentino Rossi, che resta secondo in graduatoria, seguito dal compagno di squadra Vinales. Davvero lontano Andrea Dovizioso, che paga 61 punti di ritardo dal leader del mondiale.

MotoGP, la cronaca della gara

Partenza incredibile di Lorenzo, che brucia tutti sul tempo e si porta subito alle spalle di Marquez. Gli bastano 8 curve al maiorchino per portarsi in testa alla gara e provare a imporre il proprio ritmo. Bene anche l'altra Ducati, quella di Dovizioso, e Valentino Rossi.

Marquez si riprende la prima posizione, ma viene scavalcato nuovamente da Lorenzo. Dietro è super bagarre anche con Rins che prova a ritornare su.

Valentino Rossi riesce a superare due avversari e mettersi in seconda posizione. Tamponamento clamoroso ai danni di Lorenzo, per fortuna senza nessuna conseguenza tra i due.

Le sportellate non mancano. È botta e risposta tra Rins e Marquez: prima è il pilota della Suzuki a entrare duro su quello della Honda, che aspetta un giro per rispondere proprio alla stessa maniera.

Nel finale viene su forte Vinales, mentre a perdere posizioni è Lorenzo. La M1 numero 25 sembra davvero a posto sotto tutti i punti di vista. Si stacca un gruppetto di quattro piloti della MotoGP: Marquez, Vinales, Dovizioso e Rossi.

Grande reazione di Marquez che dopo essersi scornato con Vinales riesce a recuperare due posizioni ai danni di Dovizioso e Rossi. Negli ultimi giri i due italiani vengono superati anche da Rins e Vinales, perdendo il podio.