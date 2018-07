Ottava tappa del motomondiale, si torna sul circuito olandese dopo la vittoria di Valentino Rossi di un anno fa: in pista alle 14, gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD.

2018-07

È come se si fermasse il tempo. Quando i piloti arrivano ad Assen tutto quello che è successo fin a quel momento sembra perdere di valore. La doppia vittoria di Lorenzo al Mugello e in Catalogna viene messa in secondo piano, così come la battuta di arresto di Dovizioso e lo scarso rendimento - che resta - delle Yamaha.

L'unica certa rimane sempre lui. Marc Marquez, in testa alla classifica di MotoGP. Inseguito da Valentino Rossi, che proprio nel GP d'Olanda ha trionfato l'ultima volta. Sono passati 370 giorni da quello storico successo, una volata che lo ha visto primeggiare nei confronti di Petrucci per appena 63 millesimi.

La vittoria numero 115 della carriera del Dottore, 10 delle quali ottenute proprio ad Assen (8 in MotoGP). Sul circuito universalmente conosciuto come l'Università della moto. Dove Valentino Rossi ha insegnato per più di vent'anni, impartendo lezioni a ognuno dei suoi studenti. Anche nel 2018 il pilota di Tavullia vorrà dire la sua.

MotoGP, dove vedere il GP dell'Olanda in TV e streaming

Sarà la solita caccia alla Honda numero 93. Marquez rincorre il quarto successo della stagione e non vuole che gli avversari, per quanto distanti, possano guadagnare ulteriore terreno. Lo zero ottenuto in Italia ha pesato, ma non troppo. Merito anche del secondo posto a Barcellona e dei troppi errori di Dovizioso. Lontanissimo in classifica generale, proprio come Lorenzo (entrambi a -49 dalla vetta). Sarà interessante capire come risponderanno le Ducati in un tracciato storicamente non appropriato per le caratteristiche della Desmosedici.

Valentino Rossi può ripetere l'impresa dello scorso anno?





Ecco un'altra variabile da tenere in considerazione e che aggiunge molto interesse sulla MotoGP e al Gran Premio dell'Olanda in programma per domenica 1 luglio. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky, ma anche su Sky Sport 2. Non finisce qui. Per chi non è abbonato, l’evento sul circuito spagnolo sarà visibile anche in differita su TV8. Per tutti coloro che volessero seguire l'evento in streaming, invece, potranno farlo su NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/.

🇺🇸🇪🇸🇫🇷 Márquez

🇮🇹🇪🇸 Lorenzo

🇶🇦 Dovizioso

🇦🇷 Crutchlow



Who takes victory at the #DutchGP? 🇳🇱 pic.twitter.com/L8oMWF0Tpl — #DutchGP on BT Sport (@btsportmotogp) June 27, 2018

Il programma del Gran Premio di Assen

In diretta per gli abbonati Sky:

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

In streaming e on demand su NowTv:

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGP

In differita su TV8:

ore 15.30: Gara Moto 3

ore 17.30: Gara Moto 2

ore 19.00: Gara MotoGP