Non sapevamo cosa fare quando attaccavamo. Non possiamo neanche criticare troppo i giocatori: più di così non possono fare.

Ai microfoni di Telesur, Maradona se l'è presa in particolare con la rosa dell'Argentina ritenuta secondo lui non all'altezza di poter fare dei Mondiali di alto livello nonostante la presenza di un fenomeno come Messi.

La spedizione dell'Argentina in Russia per i Mondiali 2018 è stata decisamente fallimentare e la prova più evidente è il fatto che incredibilmente il personaggio che si è fatto notare di più è stato Diego Armando Maradona .

Il Pibe de Oro critica l'Albiceleste dopo l'eliminazione per mano della Francia: "Non possiamo neanche criticare i giocatori: più di questo non possono fare".

