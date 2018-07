Ai Mondiali l'autore del gol che ha deciso la sfida con l'Inghilterra parla dell'ex compagno di squadra Kagawa, ma i social della nazionale belga sbagliano giapponese.

un'ora fa di Marco Ercole

D'altronde lui ce l'aveva detto, lo scorso aprile a New Orleans. Shinsuke Nakamura, superstar giapponese del wrestling WWE, nel corso dell'intervista rilasciata a FOXSports.it aveva spiegato di essere cresciuto giocando a calcio. I risultati, però, non erano stati eccellenti, come spiegato direttamente da lui: "Eravamo piccoli, ci alternavamo spesso ma io ricoprivo più che altro ruoli di centrocampo e attacco. In ogni caso, finivo sempre per ritrovarmi in fuorigioco".

Ciò non ha impedito ovviamente, soprattutto in Italia, di associare il suo nome a un altro Nakamura, stavolta però il calciatore Shunsuke, che abbiamo potuto ammirare in Serie A con la maglia della Reggina (e che continua a deliziare con il suo sinistro fatato in Giappone con la maglia dello Jubilo Iwata).

Con una sola vocale di differenza, sarebbe stato impossibile il contrario. Gli facemmo presente anche questo lo scorso aprile nel weekend che precedeva WrestleMania 34 e lui rispose divertito: "So bene chi sia Shunsuke Nakamura. Anche se non ci conosciamo personalmente, lui è molto famoso. Ringrazio tutti i fan italiani e spero ce ne siano sempre di più". Ecco, se fino a questo punto la confusione tra i nomi è più che legittima, un po' meno lo è quanto accaduto in occasione di una delle tante conferenze stampa dei Mondiali in corso.

Getty Image/WWE Januzaj e la WWE Superstar Shinsuke Nakamura, protagonisti della gaffe ai Mondiali del Belgio

Mondiali: Gaffe Belgio, scambia Kagawa con la stella WWE Nakamura

Per la precisione ci riferiamo a quella del Belgio, di Adnan Januzaj, l'autore del gol vittoria contro l'Inghilterra che ha dato al Belgio il primato del gruppo G dei Mondiali in Russia. In vista della prossima sfida con il Giappone, al calciatore belga è stato fatto notare che dovrà affrontare il suo ex compagno di squadra, il nipponico Shinji Kagawa di proprietà del Borussia Dortmund: "È un bravo ragazzo e un gran giocatore. Non vedo l'ora di incontrarlo".

Fin qui niente di strano. Una bella amicizia tra due ex compagni di squadra, prossimi avversari ai Mondiali, certificata dalle parole in conferenza stampa. Il problema nasce però quando l'account Twitter ufficiale del Belgio ha riportato queste parole sui social network. Anziché taggare il profilo di Kagawa, (S_Kagawa0317), ha infatti erroneamente scelto quello della stella del wrestling WWE Shinsuke Nakamura (ShinsukeN).

Hanno scambiato un giapponese per un altro, insomma. E anche se poco dopo è arrivata la rettifica, la divertente gaffe è stato immediatamente presa di mira dai follower. E pure lo stesso "Re dello Strong Style" non ha perso occasione per rispondere ironicamente al messaggio dal Belgio: "Anche io", la traduzione un po' forzata del suo messaggio. Ma d'altronde chi segue la WWE lo sa: lui non "speak English".