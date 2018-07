La sconfitta di oggi è una delusione tremenda, ma ci siamo già passati e sappiamo come reagire. Speravo di dire addio in un modo migliore ma il calcio è così e devo accettarlo.

La leggenda del Barcellona ricomincerà dal Giappone nella prossima stagione, ma nel giro di poche settimane ha indossato per l'ultima volta sia la casacca del club catalano che quella della Nazionale che gli è ancora riconoscente per quel gol decisivo nella finale dei Mondiali 2010.

L'ottavo di finale dei Mondiali 2018 fra Spagna e Russia è diventata una partita storica per più di un motivo, ad esempio il fatto che i padroni di casa abbiano sconfitto gli iberici qualificandosi per la prima volta ai quarti di una Coppa del Mondo.

La sconfitta ai rigori contro la Russia è stata l'ultima partita in Nazionale del centrocampista: "Mi dispiace solo che non sia finita come speravo".

