La presenza di Cavani nei quarti di finale dei Mondiali contro la Francia potrebbe essere decisiva per l'Uruguay e per questo oggi una nazione intera tiene il fiato sospeso per sapere se Tabarez potrà contare ancora sul suo Matador.

Non sono un medico quindi non posso sbilanciarmi, attendo l'esito dei controlli ma spero di poter giocare ancora coi miei compagni.

L'attaccante del Paris Saint-Germain, autore della doppietta che ha portato l'Uruguay ai quarti, è infatti stato sostituito nella ripresa per via di un fastidio muscolare al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo. Il centravanti ha parlato delle sue condizioni dopo il fischio finale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK