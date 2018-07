Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

La seconda giornata degli ottavi di questo Mondiale vedrà scendere in campo, tra gli altri, anche i padroni di casa che affronteranno la Spagna. La partita inizierà alle ore 16. L'altra gara vedrà affrontarsi, alle ore 20, Croazia e Danimarca nella cornice dello Stadio Nižnij Novgorod. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa .

Anche oggi il menù del Mondiale 2018 ci offre due partite, una alle ore 16 e una alle 20. Da questo momento in poi chi dentro e chi fuori. Si inizierà nel pomeriggio con la partita Spagna-Russia che andrà di scena allo Stadio Luzniki di Mosca. Da un lato avremo gli spagnoli che, nonostante l'esonero del ct. Lopetegui prima dell'inizio del campionato mondiale di calcio, sono riusciti con non poca fatica ad arrivare primi nel girone B davanti al Portogallo.

Spagna-Russia e Croazia-Danimarca. Sono queste le due partite in programma oggi in Russia e valide per la seconda giornata degli ottavi. Ecco dove vederle.

