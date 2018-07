Dalic ripropone la formazione che ha avuto la meglio con l'Argentina, con Brozovic e Rakitic davanti alla difesa. Mentre Hareide sceglie Jorgensen per guidare l'attacco.

Rischia davvero di essere il Mondiale delle sorprese. Il tonfo della Germania nella fase a gironi, l'eliminazione di Cristiano Ronaldo e Leo Messi agli ottavi di finale. Le uniche certezze sono arrivate dalla Francia, ma a rubare l'occhio sono state altre nazionali. Dal Belgio all'Inghilterra, passando per la Croazia (vincitrice del girone con l'Argentina).

E oggi tocca proprio alla selezione di Dalic cercare un posto ai quarti di finale. Prima però se la dovrà vedere con la Danimarca, arrivata seconda nel Gruppo C alle spalle proprio della Francia. Una squadra solida, che non ha mai perso (1 vittoria e 2 pareggi) e che ha subito appena un gol in tre partite.

C'è sicuramente tanta curiosità per una battaglia che vale un posto tra le prime otto: sarà la battaglia tra la qualità dei croati e l'organizzazione di gioco dei danesi. Il tutto condito dalla qualità di due numeri 10 che meriterebbero un capitolo a parte. Modric da una parte, Eriksen dall'altra: il passato e il presente del Tottenham che si sfida ai Mondiali 2018.

Mondiali, le probabili formazioni di Croazia-Danimarca: Modric contro Eriksen

Non è tempo per le scommesse. Nella prima partita della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018, Dalic ripropone le scelte viste nel big match contro l'Argentina. Aver passato il girone con un turno di anticipo ha permesso al ct croato di risparmiare gran parte dei suoi giocatori, che arrivano in gran forma all'appuntamento con gli ottavi di finale.

L'unico dubbio è sulla linea mediana. Chi affiancherà Rakitic davanti alla difesa? Brozovic è in vantaggio per una maglia da titolare, ma attenzione anche a Badelj, autore di un'ottima partita contro la Nigeria. L'ormai ex centrocampista della Fiorentina è riuscito anche a trovare il gol. Nonostante i favori del pronostico, però, Dalic mantiene i piedi per terra:

Il fatto di aver giocato bene fino a qui non è una garanzia per la partita contro la Danimarca. Il girone ci dà fiducia e sono ottimista, ma non sarà facile. Non perdono da 18 partite, qualcosa vorrà pure dire, dovremo avere pazienza e sfruttare le nostre chance.

È questa la forza della formazione guidata da Hareide. Il ct danese ha le idee ben chiare: annullare le fonti di gioco degli avversari con il pressing dei centrocampisti, Delaney su tutti, che si dovrà occupare di Modric. Mentre ai centrali Kjaer e Christensen il compito di marcare Mandzukic. La qualità della Croazia ai Mondiali 2018 fa paura, come sottolineato durante la conferenza stampa:

Non c'è un solo giocatore forte nella Croazia: Mandzukic, Perisic, Rakitic, tutti ottimi calciatori. E poi c'è Modric che è fantastico, ma bisogna pensare all'intera squadra. Noi però abbiamo Eriksen, che ha giocato molto bene nel girone, segnando un gol e siglando un assist.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. CT: Hareide.

Quote e appuntamento in TV

Come prevedibile i bookmakers danno estremamente favorita la Croazia. Nel testa a testa il passaggio del turno di Modric e compagni è dato a 1.30, contro i 3.20 della Danimarca. Stessa quota del pareggio nei 90', che porterebbe le squadre ai supplementari. Buona la quota 'gol': il fatto che segnino entrambe le squadre è a 2.20, mentre il 'nogol' è a 1.60. Mandzukic e Rebic in cima alla lista dei primi marcatori, pagati rispettivamente 6.50 e 7.50. Molto vicine le quote delle due stelle, Modric (10) ed Eriksen (9). Croazia-Danimarca sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD. La partita di Sochi sarà trasmessa anche in streaming dal sito di Canale 5 e sul sito di Sport Mediaset.