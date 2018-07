Stando a quanto riportato dal Tempo, il capitano della Roma avrebbe dato la sua disponibilità al nuovo commissario tecnico che lo chiamerà per la Nations League.

un'ora fa

Sono passati ormai quasi 8 mesi da quella serata sportivamente tragica di metà novembre in cui la Nazionale italiana ha perso la possibilità di partecipare ai Mondiali di Russia 2018 per mano della Svezia.

Quella sera si è chiusa con le lacrime di molti dei senatori della Nazionale che hanno annunciato l'addio alla selezione azzurra come Buffon, Barzagli e De Rossi. Ma proprio come per l'ex portiere della Juventus, anche per il giallorosso l'amara serata di San Siro non sarà l'ultima con la maglia italiana.

La notizia arriva dalle pagine del Tempo, che rivela come De Rossi abbia dato la sua disponibilità al nuovo commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini. L'allenatore lo convocherà quindi a settembre per giocare le prime partite della Nations League contro Portogallo e Polonia.

Stando al quotidiano romano, l'idea di De Rossi sarebbe quella di rimanere nel gruppo della Nazionale per puntare agli Europei del 2020, diventando quindi ufficialmente l'ultimo campione del mondo presente in rosa.