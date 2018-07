Ecco la nona tappa del Mondiale: Vettel ha subito l’occasione per rifarsi dopo il quinto posto in Francia. Qualifiche sabato alle ore 15, gara domenica ore 15.10.

8 minuti fa di Francesco Bizzarri

Si riparte subito con il Mondiale di Formula 1 dopo il GP di Francia. Si corre in Austria, al Red Bull Ring per il nono appuntamento della stagione. Dopo la Francia, con la vittoria di Lewis Hamilton e l’errore costato caro a Sebastian Vettel, i motori tornano a rombare. Seb, con la Ferrari, ha voglia di riscatto.

Eppure il circuito è tutto a favore della Mercedes che qui ha sempre vinto. L’anno scorso fu Valtteri Bottas a trionfare, con Lewis solo ottavo dopo una penalizzazione per la sostituzione del cambio. Sono 14 i punti che il ferrarista deve recuperare dall’attuale Campione del Mondo in carica.

Occhio poi alla Red Bull, sempre terza forza del Mondiale di Formula 1, che qui gioca in casa, la sua vera casa. Pista veloce, freni sotto stress, tanti sorpassi. Sarà un Gran Premio sicuramente avvincente: 4318 metri da correre al massimo.

Getty Images Formula 1, Hamilton in Francia festeggia la vittoria

Formula 1, dove vedere il Gran Premio d’Austria in TV e in streaming

Gli amanti della Formula 1 abbonati a Sky potranno godere di ogni momento del GP d’Austria per l’intero weekend. Si inizia venerdì alle ore 11 con le prime prove libere, si chiude domenica alle 15.10 con il via alla corsa. Dirette esclusive sul canale tematico Sky Sport F1 HD (207). Il tutto potrà essere seguito anche in streaming, tramite l’applicazione Sky Go, con smartphone, tablet e pc.

Gran Premio che sarà trasmesso in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

It can get hot in Spielberg. Very, very hot 🔥



AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ymOOqEk5yz — Formula 1 (@F1) June 27, 2018

Il Gran Premio d’Austria in diretta

Venerdì 29 giugno:

Prove libere 1: 11.00 - 12.30 - diretta su Sky Sport F1

Prove libere 2: 15.00 - 16.30 - diretta su Sky Sport F1

Sabato 30 giugno:

Prove libere 3: 12.00 - 13.00 - diretta su Sky Sport F1

Qualifiche: 15.00 - 16.00 - diretta su Sky Sport F1

Domenica 1 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 - diretta su Sky Sport F1

