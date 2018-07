Cristiano Ronaldo: "Il mio futuro in Nazionale? Non è il momento"

Secondo me abbiamo giocato meglio dell'Uruguay, ma purtroppo vince chi segna di più. Non rimprovero niente al gruppo, siamo stati bravissimi.

Se sul fronte della Pulce al momento tutto tace, con il 10 dell'Albiceleste che per ora non vuole parlare del fallimento della Nazionale di Sampaoli, CR7 ieri è stato subito avvicinato dai giornalisti dopo il fischio finale. Le dichiarazioni del portoghese sono state ovviamente ricche di amarezza.

