La società partenopea punta a rafforzare pesantemente la rosa, tra grandi nomi e giovani dal sicuro avvenire. Intanto i tifosi già sognano in grande.

Il Napoli di Carlo Ancelotti uscirà pesantemente rafforzato da questa sessione di calciomercato estiva. A prescindere dal poco clamore suscitato da operazioni comunque interessantissime in ottica futura come quelle legate a Meret e Fabian Ruiz, i partenopei punteranno ad un paio di nomi top per aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione del tecnico di Reggiolo. Importante sottolineare anche l'affare Verdi, che si aggiunge al parco attaccanti che si aggregherà al ritiro di Dimaro. Per quanto riguarda il capitolo nuove entrate, invece, si continua a parlare del forte interesse per Karim Benzema. Il centravanti transalpino, tuttavia, non lascerà il Real Madrid fin quando Florentino Perez non punterà un altro grande attaccante.

Difficile che senza queste condizioni l'ex Lione possa volare verso altri lidi in questo calciomercato, sia per la valutazione altissima - 50 milioni di euro - che per gli 8,5 milioni annui percepiti. Più facile arrivare a Balotelli, che stuzzica non poco Carletto. I rapporti con Raiola, che da sempre viaggiano sul doppio binario amore-odio, potrebbero facilitare il buon esito della trattativa. Le parti, al netto delle smentite di circostanza, restano continuamente in contatto e ADL potrebbe sciogliere le riserve ben presto. Impossibile, al momento, parlare della fantasiosa ipotesi Cavani: El Matador, forte del Mondiale disputato sinora, sarà infatti protagonista di una delle aste più calde degli ultimi anni.

A centrocampo, stando a quanto riferito da Paolo Del Genio, il colpo da 90 potrebbe essere Cesc Fabregas. Una pista difficile, considerando che lo stesso giornalista campano non sembra dar molto credito a questa ipotesi, almeno per il momento. In difesa, infine, si continua a lavorare soprattutto sul capitolo esterni, con Lainer che sembra avvicinarsi sempre di più e Meunier e Pavard che restano degli obiettivi comunque caldi per un reparto che potrebbe anche salutare Hysaj. A sinistra, invece, tutte le valutazioni del caso verranno fatte soltanto non appena verranno chiarite le condizioni fisiche di Ghoulam.

Calciomercato Napoli: porte girevoli in uscita?

Calciomercato azzurro molto attivo anche sul fronte uscite, dove saranno in molti a salutare la piazza campana. Il secondo portiere Sepe, ad esempio, finirà con tutta probabilità al Parma di D'Aversa. Addio scontato anche per uno tra Maksimovic e Tonelli, mentre per Albiol resta da decifrare la situazione legata all'interesse del Villarreal. Movimento anche sulla linea mediana del campo, dove Hamsik resta ancora in dubbio ed il rientrante Grassi - reduce dal fruttuoso prestito alla Spal - partirà per una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro.

E sul fronte offensivo? Lì, al momento, l'unico confermatissimo pare essere Lorenzo Insigne. Con un Mertens sempre sulla graticola e cercato dalla Roma ed un Callejon ambito da diversi club, Giuntoli sa di dover stare attento alle folate delle altre società. Il trio di "nuovi" formato da Younes - che però starà fuori per 7-8 mesi -, Ciciretti ed Inglese, infine, verrà valutato in ritiro da Carlo Ancelotti: starà a loro giocarsi le giuste carte nell'ottica di una possibile riconferma in un Napoli che punterà in alto.