Sul quotidiano catalano Sport ci si concentra soltanto su Leo Messi, spronandolo a passare il turno e a qualificarsi con l'Argentina per i quarti. In taglio alto si parla del possibile acquisto del Barcellona di Lenglet.

Anche su As troviamo un titolo in cui si sfidano idealmente Ronaldo e Messi: i due più forti giocatori del mondo oggi cercheranno di guidare le rispettive Nazionali a passare il turno e qualificarsi per i quarti di finale.

Iniziamo la rassegna stampa estera con la prima pagina dell'Équipe, dedicata ovviamente al primo degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in programma alle 16:00 di oggi in cui la Francia se la vedrà con l'Argentina.

L'apertura di Tuttosport è dedicata alla polemica nata attorno all'aumento dei prezzi degli abbonamenti per l'Allianz Stadium. Il quotidiano torinese ribatte ironicamente chiedendo in cambio l'acquisto di Milinkovic-Savic.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK