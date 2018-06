Avanza invece l'Uruguay di Oscar Tabarez che si impone 2-1 allo Stadio Olimpico Fist di Soci e raggiunge ai quarti la Nazionale di Deschamps. A decidere la sfida è una meravigliosa doppietta di Edinson Cavani (terza rete in questo torneo, quinta nelle fasi finale dei Mondiali) che segna un gol per tempo prima di lasciare il campo per infortunio (si teme uno stiramento).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK