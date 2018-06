Mondiali, Pogba: "Messi il mio idolo, mi fa amare il calcio"

"Há dez anos que o assisto e o admiro. Eu aprendo com ele e ele me faz sempre amar o futebol" - Pogba sobre Messi #Copa2018 pic.twitter.com/zUKulntrqJ

Messi - ha detto Pogba - mi fa amare il calcio. Sono 15 anni che lo ammiro e ogni volta imparo qualcosa da lui solamente guardandolo. Per me è il migliore al mondo, sarà sempre il mio idolo. Quando batti i migliori puoi diventare il migliore. Oggi è stata una partita molto difficile ma abbiamo giocatori forti, con qualità e talento. Vogliamo raggiungere la finale

Intanto hanno attirato l'attenzione le parole rilasciate da Paul Pogba nel post-partita. Il centrocampista francese, tra i migliori in campo, si è soffermato in zona mista su Lionel Messi, che con ogni probabilità ha detto addio alla possibilità di vincere un Mondiale in carriera (quando ci saranno i Mondiali in Qatar nel 2022 avrà 35 anni).

L'Argentina è fuori dai Mondiali , ai quarti ci va la Francia di Deschamps grazie alla vittoria per 4-2 firmata da Griezmann, Pavard e Mbappé (doppietta). Ora la Nazionale transalpina sfiderà la vincente di Uruguay-Portogallo per conquistare le semifinali.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK