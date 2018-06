È normale essere più severi con i grandi giocatori e oggi la Pulce è stato l'ombra di se stesso. Sampaoli lo schiera centravanti nel tridente offensivo del 4-3-3 ma il fenomeno del Barcellona è costretto ad abbassarsi per prendere palla lasciando l'area vuota. Il bellissimo cross per il 4-3 di Aguero è un sussulto troppo tardivo, l'addio ai Mondiali è amaro.

La sconfitta per la Nazionale allenata da Sampaoli è arrivata al termine di una partita ricchissima di colpi di scena e di reti, con i transalpini che sono andati in vantaggio nel primo tempo e poi sono stati sorpassati da Messi e compagni nella ripresa.

