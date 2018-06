Le accuse di simulatore arrivate nei confronti di Neymar nel corso di questi Mondiali non sono certo una novità. Una fama che lo precedeva prima e che ha trovato riscontro, almeno nella valutazione di arbitro e Var, dopo il rigore concesso e successivamente annullato in occasione della partita con il Costa Rica.

Da lì il dibattito si è alimentato sempre di più, anche dalle lacrime liberatorie della stella del Paris Saint-Germain dopo la vittoria, dai più maliziosi giudicate come artefatte.

Il commissario tecnico della Seleçao, Tite, lo ha difeso a spada tratta contro tutto e tutti. Ma la nomea di simulatore se la porterà avanti a lungo, sicuramente per tutti questi Mondiali. La conferma arriva pure dalla conferenza stampa del Messico, prossimo avversario del Brasile negli ottavi di finale, dove si è presentato il capitano del Tricolor, Andrés Guardado.

Interrogato sull'argomento Neymar, infatti, il centrocampista messicano del Betis non ci ha girato intorno:

Lo conosciamo tutti, non spetta certo a me giudicarlo. Saranno gli arbitri e il Var a dover vedere il suo modo di giocare e capire come comportarsi per interrompere certi suoi comportamenti. A lui piace esagerare quando subisce un fallo e ama sempre buttarsi per terra.