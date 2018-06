Improvvisamente i sudamericani si sgretolano. In quattro minuti, dal 64' al 68', Mbappé segna una dopppietta e uccide la partita. Prima slalomeggia in area e col sinistro batte un tutt'altro che reattivo Armani, poi sfrutta al meglio l'assist di Giroud e col piattone destro firma il 4-2 diventando il più giovane giocatore - 19 anni e 6 mesi, come ricorda Opta - a segnare due gol in un Mondiale da Michael Owen nel 1998 (l'inglese aveva 18 anni e 6 mesi). Nel finale l'inutile rete di Aguero che serve solo ad aumentare i rimpianti dell'Argentina.

Allo Stadio alle 16 lo stadio Luzniki di Mosca finisce 4-3 per i Bleus di Deschamps che al 13' sono già avanti grazie al rigore procurato da Mbappé (abbattuto da Rojo) e trasformato da Griezmann. Ma i Sampaoli boys reagiscono e al 41' trovano il pari con Di Maria che da fuori area lascia partite un sinistro magnifico che finisce all'incrocio dei pali. L'Argentina non si ferma e trova anche il gol del sorpasso quando corre il minuto 48.

