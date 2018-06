Mondiali, Corea del Sud: uova contro i giocatori al rientro in patria

Mondiali 2018: Maradona pagato dalla FIFA per le apparizioni in Russia

È successo mentre Son Heung-Min e compagni erano in posa per la foto di gruppo. La cerimonia è comunque proseguita tra l'imbarazzo generale e la perplessità di chi mai si sarebbe aspettato un simile trattamento.

Non è bastato battere ed eliminare dai Mondiali i campioni in carica della Germania per rendere felici i tifosi. La Corea del Sud ha ricevuto una pessima accoglienza al ritorno in patria. Sì, ha salutato Russia 2018 alla fase a gironi ma è comunque uscita a testa altissima dal torneo.

