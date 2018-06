Mondiali, bambino povero disegna le figurine: premiato dalla Panini

Ha disegnato ben 126 delle 628 figurine create dalla Panini rendendole anche pubbliche sui social. La storica azienda di Modena è così venuta a conoscenza di questa storia e si è subito messa in moto per fargli recapitare album e figurine dei Mondiali di Russia 2018. Non solo, il piccolo Pedro ha ricevuto anche una figurina personalizzata.

Ma viste le precarie condizioni economiche della sua famiglia, non ha potuto comprare l'album dedicato a Russia 2018. Nessun problema, ha usato tutta la sua creatività e ha pensato bene di dar vita a una raccolta di stickers fatta in casa.

Le figurine Panini, una passione che non ha età. Figuriamoci quando si è bambini e ci sono i Mondiali in corso. Pedro, bambino brasiliano di 8 anni, è tra quelli che ama passare ore e ore davanti a un albun a incollare figurine.

