Quest'oggi in Russia è già tempo di ottavi di finale. Le partite in programma sono Francia-Argentina, alle ore 16, e Uruguay-Portogallo alle ore 20. Ecco dove vederle.

Dopo una giornata di riposo si scende nuovamente in campo in Russia. Con gli ottavi di finale inizierà ufficialmente la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018. Sedici squadre e otto gare, che si disputeranno in quattro giornate. Il primo match vedrà scendere in campo quest'oggi Francia e Argentina. Le due nazionali si affronteranno nella cornice della Kazan Arena a partire dalle ore 16.

Da un lato avremo la nazionale di Lionel Messi che, con non poca fatica, è riuscita a centrare la qualificazione negli ultimi minuti del match contro la Nigeria. Dall'altro lato troveremo la nazionale di Deschamps che, invece, è la vincente del gruppo C grazie alle due vittorie e al pareggio conquistati nella fase a gironi in questa Coppa del Mondo 2018.

Chi riuscirà a superare il turno se la vedrà ai quarti di finale con la vincente tra Uruguay e Portogallo. Proprio la nazionale uruguaiana e i Campioni d'Europa in carica si sfideranno questa sera alla ore 20 allo stadio Olimpico Fist di Soci. Vista la situazione, quindi, potrebbe prospettarsi una sfida tra CR7 e la Pulce nella fase successiva.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, sabato 30 giugno, in TV e in streaming

Ad inaugurare gli ottavi di finale della 21esima edizione della Coppa del Mondo sarà la super sfida Francia-Argentina alle ore 16. La selezione francese e quella albiceleste si affronteranno alla Kazan Arena.

A seguire, alle ore 20, sarà la volta di Uruguay-Portogallo allo stadio Olimpico Fist di Soci.

Da questo momento tutte la partite saranno trasmesse in esclusiva, e in diretta, su Canale 5 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: