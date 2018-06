Milan, Commisso: “Situazione spiacevole, proprietà non vuole chiudere”

Nuova puntata della telenevola Milan. Il magnate italoamericano Rocco Commisso, intenzionato ad acquisire il club rossonero, ha rilasciato un comunicato stampa uscendo allo scoperto e facendo capire come l'attuale proprietario Yonghong Li non sia intenzionato a cedere la società.

Rocco B. Commisso sta negoziando per acquistare - si legge nel comunicato pubblicato dall'entourage di Commisso - una partecipazione di controllo nel Milan. Fino ad ora, il team di Mr. Commisso si è astenuto dal fare pubbliche dichiarazioni per mantenere un’atmosfera favorevole alla conclusione di un accordo. Mr Commisso ha lavorato senza sosta con l'aiuto degli advisor per presentare e negoziare una transizione vantaggiosa per questo storico club. Nonostante i suoi sforzi e la convinzione che un accordo sia stato raggiunto, sembra che l’attuale proprietario non sia disposto a concludere a condizioni accettabili in modo tempestivo. Data la passione di Commisso per il gioco del calcio e dei legami con la sua Italia nativa, questa situazione è estremamente spiacevole per lui. Tuttavia, spera che il risultato finale di questo processo porti a un futuro stabile e di successo per questo storico club