Marocco, Harit coinvolto in un incidente mortale: comunicato Schalke

"Lo Schalke - si legge nella nota - ha appreso di un incidente mortale avvenuto a Marrakech sabato note e che vede coinvolto il centrocampista Amine Harit, ancora sotto shock. Il calciatore era alla guida della macchina e non ha avuto modo di impedire l'incidente. Ora Amine è con la sua famiglia in Marocco ed aiutato da uno psicologo".

Rientro in patria da incubo per Amine Harit. Il giocatore del Marocco e dello Schalke 04 ha fatto ritorno a casa dopo l'elliminazione dai Mondiali di Russia 2018 ed è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona.

Il giocatore dello Schalke 04 è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona: ecco il comunicato del club tedesco.

