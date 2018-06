Juventus, l'emozionante saluto di Buffon e Lichtsteiner

Gigi Buffon e Stephan Lichtsteiner salutano. Oggi finisce ufficialmente la loro avventura alla Juventus, il 30 giugno è la data indicata sul loro contratto. Il terzino svizzero è stato già presentato dall'Arsenal, il portierone dovrebbe invece accasarsi al PSG per le prossime due stagioni.

In queste ore però il loro pensiero è andato agli anni e ai trofei vinti a Torino. Sui social entrambi i giocatori hanno dedicato qualche riga alla Vecchia Signora.

"Diciassette anni in bianconero - scrive Buffon - che si concludono ufficialmente. Diciassette anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me". Gli ha fatto eco l'elvetico: "Per me è stato un onore vestire questa maglia".

Today is my last official day as Juventino. It was an incredible honour for me to wear this jersey day in and day out for the past 7 years. I hope you will continue your huge success story in the next years. Thank you dear juventini, you‘ll be always in my heart. #FinoAllaFine pic.twitter.com/ufhgbIPswL