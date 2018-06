Cañizares: “Non ho paura della morte, quel giorno riabbraccerò mio figlio”

Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeon

Non si pensa che una tragedia simile possa accadere fino a quando non ti capita. Santi era un bambino nato senza alcuna malattia, ma a tre anni e mezzo all'improvviso iniziò a stare male. Dopo 15 mesi abbiamo smesso di lottare, era una malattia che non lascia scampo. Convivo con un dolore enorme che mi logora, Santi mi manca tantissimo. Io ho sempre avuto paura della morte, ora però so che quando succederà sarò felice perché potrò riabbracciare Santi

Se l'è portato via un male incurabile da cui sembrava guarito e che invece, dopo 15 mesi di lotta, ha avuto la meglio. A dare la notizia su Twitter fu Cañizares che ringraziò chiunque gli avesse dimostrato vicinanza in un momento così terribile.

