Calciomercato Milan, Donnarumma in uscita: lo vuole il Chelsea

Il portiere classe '99 è ancora sulla lista dei partenti: i Blues preparano l'offerta.

un'ora fa

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta più in bilico che mai. Solo un anno fa il portiere classe 1999 ha rinnovato con il Milan fino al 2021, un prolungamento che però non ha messo tacere le voci di calciomercato anche per volontà del suo procuratore, Mino Raiola.

Rispetto a un anno a però le offerte sono in netto calo, colpa di un rendimento del giocatore tutt'altro che entusiasmante. Come riporta Il Corriere dello Sport, tra le squadre interessate c'è il Chelsea, che ha appena ricevuto un no dalla Roma per Alisson.

Donnarumma sarebbe il prediletto nel caso in cui dovesse partire Courtois, attualmente in Russia per disputare i Mondiali con il Belgio. I Blues sarebbero disposti a offrire al Milan circa 60 milioni di euro. Ad agevolare la trattativa potrebbe essere l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina.