Salah, l'indirizzo di casa finisce su Facebook: arrivano in centinaia

Mohamed Salah è appena tornato nella sua abitazione del Cairo dopo la cocente delusione per l'eliminazione alla fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Ma neanche ha fatto in tempo a rimettere piede in patria che ha subito vissuto una notte di caos totale.

Su Facebook infatti un account anonim ha pubblicato l'indirizzo di casa del giocatore del Liverpool che in pochi minuti è stato letteralmente assediato. Centinaia di tifosi si sono radunati nei pressi della sua abitazione a caccia di un autografo, un selfie o una semplice stretta di mano.

La situazione però è arrivata sul punto di degenerare, Salah non riusciva neanche a uscire di casa e così ha dovuto chiamare la polizia. Prima però si è concesso un piccolo bagno di folla e ha reso felici alcuni dei tifosi che sono corsi a casa sua dopo aver letto l'indirizzo.

Mohamed Salah's address was leaked yesterday, so hundreds of fans gathered in front of his house in Cairo, Egypt. Salah, then took pictures with them and signed autographs.



What a legend! 🇪🇬 pic.twitter.com/onNIV2huE7