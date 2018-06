Mentre i giornali italiani si concentrano sul calciomercato, all'estero l'argomento principale sono i Mondiali che ci hanno rivelato il tabellone degli ottavi.

0 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

Ieri sera si è ufficialmente chiusa la fase a gironi dei Mondiali 2018 in Russia, che oggi si prendono il primo giorno di pausa dall'inizio del torneo. Ora però abbiamo il tabellone completo degli ottavi di finale, dove sono già in programma grandi sfide come Francia-Argentina e Portogallo-Uruguay.

Ma nel primo giorno da 2 settimane orfano di partite della Coppa del Mondo, l'argomento principale sui quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa sembra essere il calciomercato, con l'Inter che è sempre più scatenata e la Juventus che cerca il colpo grosso.

I nerazzurri infatti sono a un passo dall'acquisto di Matteo Politano che andrà a rafforzare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Spalletti mentre il grande sogno di Marotta e Paratici è prendere Milinkovic-Savic della Lazio.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "PolitaSì!"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo il sì di Politano all'Inter che oggi è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e diventare ufficialmente il nuovo colpo di calciomercato della squadra nerazzurra.

Corriere dello Sport: "Milinkovic si vende da solo"

Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato alle dichiarazioni rilasciate da Milinkovic-Savic dopo l'eliminazione della sua Serbia dai Mondiali. Il giocatore della Lazio avrebbe strizzato l'occhio alla Juventus.

Tuttosport: "SMS alla Juve"

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani termina con Tuttosport: la prima pagina del giornale torinese titola sul possibile passaggio alla Juventus di Sergej Milinkovic-Savic. La trattativa potrebbe decollare in questi giorni.

L'Équipe: "¡No pasará!"

La prima pagina dell'Équipe si proietta già a domani pomeriggio: alle ore 16:00 infatti partiranno gli ottavi di finale dei Mondiali con un affascinante Francia-Argentina e il quotidiano transalpino spera che la difesa di Deschamps riesca a fermare Messi.

As: "Un cuadro para soñar"

Apriamo la rassegna stampa dei quotidiani spagnoli con la prima pagina di As, che presenta il tabellone completo degli ottavi di finale dei Mondiali 2018. La Roja giocherà con i padroni di casa della Russia.

Sport: "Héroe Mina"

L'apertura di Sport invece è dedicata a Mina e al gol segnato ieri con la maglia della Colombia. La rete del giocatore del Barcellona ha permesso ai Cafeteros di qualificarsi per gli ottavi di finale dei Mondiali.

Mundo Deportivo: "Mina de oro"

Anche sul Mundo Deportivo viene esaltata la rete di Mina che è già a quota 2 gol durante i Mondiali in Russia. Le reti del giovane difensore colombiano sono state fondamentali per la qualificazione dei suoi agli ottavi.

Marca: "Parece que fue ayer"

L'apertura di Marca è dedicata al decimo anniversario della rete che cambiò la storia recente del calcio spagnolo: quella di Fernando Torres grazie alla quale la Roja ha battuto la Germania nella finale degli Europei 2008.

A Bola: "Todo per Jesus"

Chiudiamo come sempre con la prima pagina della Bola che rivela una notizia clamorosa: la nuova gestione dello Sporting Lisbona vorrebbe pagare un indennizzo all'Al-Hilal per riportare in biancoverde Jorge Jesus, che ha lasciato il club solo pochi giorni fa.