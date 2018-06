Preliminari Europa League, il Tre Fiori vince: debutto per Aruta

L'ex attaccante del Cervia ha fatto il suo ingresso nel finale del preliminare d'andata vinto 3-0 dal Tre Fiori contro il Bala Town: il ritorno è in programma giovedì 5 luglio.

5 ore fa

Grande serata per la squadra sammarinese del Tre Fiori. Nel preliminare d'andata di Europa League, giocato allo Stadio Tullo Morgagni di Forlì, ha sconfitto 3-0 i gallesi del Bala Town grazie alle reti - arrivate tutte nel primo tempo - di Miley, Procacci e Vassallo. Ora il ritorno è in programma giovedì 5 luglio.

Nel finale del match andato in scena ieri ha trovato spazio anche Sossio Aruta, ex attaccante di Pescara e Ascoli diventato famoso per la partecipazione al reality "Campioni, il sogno" in cui vestiva la maglia del Cervia e che pochi giorni fa ha firmato un contratto col Tre Fiori per appena due partite.

Al minuto 87 il Re Leone - questo il suo soprannome - ha fatto il suo ingresso sul prato verde al posto di Vassallo debuttando così in Europa League all'età di 47 anni. Non si tratta però di un esordio assoluto in una competizione continentale visto che il classe 1970 era sceso in campo nel 2010 con il Tre Fiori per disputare il preliminare di Champions League.