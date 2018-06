Mondiali, Sampaoli fa chiarezza: "Vi dico cosa ho detto a Messi"

Vigilia di Francia-Argentina, attesissimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 in scena domani alle ore 16 allo Stadio Luzniki di Mosca. A poche ore dalla sfida si è presentato in confrenza stampa il commissario tecnico dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli, che tra i tanti argomenti affrontati ha voluto fare anche chiarezza su un episodio.

L'ex allenatore del Siviglia ha fatto chiarezza smentendo di aver chiesto a Messi il permesso per far entrare Aguero nel finale della partita vinta 2-1 contro la Nigeria grazie alla rete di Rojo:

Non ho visto il video di cui parlate - ha detto Sampaoli - ma ricordo il momento in questione. Tutto ciò che dico ai miei giocatori è riservato, non credo debba renderlo pubblico. Comunque gli ho dato indicazioni tattiche, gli ho comunicato che avremmo attaccato con più giocatori

Sulla formazione che affronterà la Francia ha detto:

La formazione non è ancora stata comunicata ai giocatori, ho tanti elementi in grado di giocare partite importanti. Sono molto fiducioso, credo nelle nostre capacità e sono felice di come ci siamo allenati. Domani servirà una grande forza mentale per affrontare la partita con molta determinazione La Francia è una grande squadra, solida, giovane e con tanto talento. In contropiede possono fare male, sono velocissimi. Io sogno di vedere l'Argentina giocare con tanta passione, con il coltello tra i denti. Voglio vederla fare un bel calcio perché se non c'è il bel gioco la partita diventa fisica e per noi non si mette bene