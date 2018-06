Agli inglesi proprio non va giù. Così il Telegraph ha ideato un gioco-test, nel quale le molte telecamere presenti aiutano a svelare episodi dubbi meglio che in diretta.

0 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

A volte i luoghi comuni aiutano a capire meglio fatti e situazioni, anche nel calcio. Così dalla concretezza dei tedeschi era nata la famosa frase di Gary Lineker che, memore delle sue cattive esperienze, aveva riassunto così le partite contro la Germania:

Ventidue uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince.

Salvo ricredersi dopo la Corea. Poi c'è la grandeur un po' sbruffona e poco concreta della Francia, la furbizia machiavellica e magari un po' meschina - che noi preferiamo raffigurare come versatilità estrosa e geniale - dell'Italia e l'aristocratica convinzione di superiorità degli inglesi.

Luogo comune vuole, infatti, che i sudditi di Sua Maestà, nonostante abbiano vinto una sola edizione dei Mondiali, in casa loro nel 1966, e vengano da 50 anni di sonori ceffoni subiti sul campo, vantino ancora una sorta di primogenitura calcistica in quanto inventori del gioco più bello del mondo.

12 Facebook Twitter Pinterest Kaliningrad Stadium

Facebook Twitter Pinterest Spartak Stadium, Mosca

Facebook Twitter Pinterest Saint Petersburg Stadium

Facebook Twitter Pinterest Kazan Arena

Facebook Twitter Pinterest Samara Arena

Facebook Twitter Pinterest Nizhny Novgorod Stadium

Facebook Twitter Pinterest Mordovia Arena, Samara

Facebook Twitter Pinterest Rostov Arena

Facebook Twitter Pinterest Fisht Stadium, Sochi

Facebook Twitter Pinterest Ekaterinburg Arena

Facebook Twitter Pinterest Luzhniki Stadium, Mosca

Facebook Twitter Pinterest Volgograd Arena

Chiudi 1 di 12

Mondiali: "Niente VAR, siamo inglesi"

Una parte dell'opinione pubblica inglese, effettivamente, oltre a soffrire la superiorità di altre nazioni viste un po' come parvenue, mal sopporta che in "segrete stanze" si decidano modifiche - ben poche in oltre un secolo, per la verità - al gioco di loro invenzione. Peggio ancora quando queste modifiche riguardano l'odiata tecnologia. Nonostante, per esempio, VAR sia acronimo di parole nella lingua d'Albione, agli inglesi proprio non va giù: basta leggere le interviste ai commentatori o fare un'incursione sui social. In sostanza il pensiero dominante e sotteso è: quando lo abbiamo inventato non c'era, ne abbiamo fatto a meno per tanti anni, quindi...

Getty Images

Ma gli inglesi sanno anche essere pragmatici, hanno capito che, se Infantino ha introdotto il VAR ai Mondiali, la decisione è presa ed è inutile impuntarsi come se si fosse all'oratorio o al campetto, dove chi ha portato il pallone fa le squadre. Così i media hanno avviato una campagna informativa per spiegare il VAR ai lettori.

Così nasce il gioco per spiegarlo

In questo panorama spicca The Telegraph che, oltre a una serie di articoli esplicativi - che sarebbero utili anche ad alcuni commentatori nostrani - nei quali vengono affrontati anche singoli episodi legati al VAR della Nazionale inglese ai Mondiali, ha ideato un gioco-test che aiuta a comprendere come funziona l'apparato, non soltanto dal punto di vista della tecnologia ma anche e soprattutto delle difficoltà legate alle scelte che gli arbitri devono compiere in un tempo ristretto.

Getty Images Ai tifosi e ai commentatori inglesi questo su Kane pareva rigore. Il Telegraph ha spiegato che da diverse angolature è emerso come Stones spingesse Skhir e Kane trattenesse per un braccio Meriah

Sono state ricreate situazioni limite - tipo gol annullato dal VAR per un fallo di ostruzione, sfuggito all'arbitro, di un altro attaccante sul portiere - nelle quali ogni azione viene vista da diverse angolazioni, grazie alle tante telecamere presenti, in grado di svelare contatti e posizioni dubbie che il direttore di gara, dal vivo, non avrebbe potuto vedere. Un sistema anti VARexit, utile e divertente, dunque, che aiuta anche gli spettatori, a casa o allo stadio, a capire from-inside come è gestita ogni azione, ma anche quanto è difficile e complessa ogni singola scelta. I VAR-scettici, insomma, dovrebbero essere serviti.