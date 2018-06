Stava per eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo dai Mondiali di Russia 2018, ma ha sfiorato soltanto la qualificazione agli ottavi. L'Iran del ct Carlos Queiroz ha abbandonato la kermesse iridata a testa altissima, ora però si ritrova a fare i conti con un caso spinoso.

Sardar Azmoun ha deciso a soli 23 anni di dire addio alla Nazionale. Proprio così, l'attaccante del Rubin Kazan cercato dalla Lazio ha annunciato su Instagram la sua decisione spiegando i motivi nel dettaglio.

A portarlo a questa scelta difficilissima sono stati gli insulti e le critiche fatte dai tifosi dell'Iran durante questo Mondiale. Parole che lo hanno ferito e soprattutto hanno fatto aggravare le condizioni della madre.

Il Mondiale - ha scritto Azmoun - rappresenta il sogno di ogni giocatore. Abbiamo dato tutti per l'Iran eppure non siamo stati apprezzati. È stato un grande onore per me giocare per l'Iran, un orgoglio che mi porterò dietro per tutta la vita. Ma ho deciso di dire addio alla Nazionale, una scelta molto dolorosa per un giovane di 23 anni che ha affrontato difficoltà e sofferenze. Nella vita ci sono delle priorità. Mia madre ha avuto una grave malattia e a causa degli insulti la malattia è peggiorata e questo mi porta a lasciare la Nazionale. Non giudicatemi, provo tanta amarezza. Spero che l’Iran torni a giocare il campionato del mondo. Ringrazio tutti i media e apprezzo l’affetto di alcuni miei connazionali. Il mio amore adesso è solo per mia mamma