Calciomercato, la strana offerta arrivata a Ben Arfa

Il francese di origini tuinisine, che a breve si svincolerà dal PSG, ha ricevuto un'originale proposta dall'US Castétis-Gouze.

4 ore fa

Hatem Ben Arfa si svincolerà a ore. Il 30 giugno terminerà il suo contratto col PSG e da quel momento sarà acquistabile a parametro zero. Lo vogliono Borussia Dortmund e Siviglia, ma negli ultimi minuti è spuntata una nuova pretendente semiseria.

Si tratta dell'US Castétis-Gouze, squadra della quarta divisione francese, che ha fatto pervenire al classe 1987 un'offerta quantomeno originale. Anzi, un documento di ben otto pagine è arrivato tra le mani dell'avvocato del 31enne.

A Ben Arfa è stato offerto uno stipendio mensile di 800 euro lordi più un bonus di 20 euro per ogni gol realizzato, di 25 euro per ogni assist e di 30 euro per ogni espulsione avversaria provocata. E ancora, potrà usufruire della lavanderia (i vestiti dovrà lavarseli da solo), avrà un alloggio situato in un oratorio parrocchiale e anche una macchina che potrebbe faticare ad accenderci ma che in discesa va a meraviglia. Senza dimenticare l'amore che i tifosi sono pronti a dimostrargli. La palla ora passa a Ben Arfa.