Calciomercato Roma, l'Inter vuole anche Florenzi

Il rinnovo dell'esterno giallorosso si allontana e su di lui piombano i nerazzurri: pronto un quinquennale a 4 milioni netti a stagione.

un'ora fa

Dopo Nainggolan l'Inter punta un altro giocatore della Roma. Si tratta di Alessandro Florenzi che ha un contratto in scadenza nel 2019 e il cui rinnovo è stato definito "difficile" dal ds giallorosso Monchi.

Inevitabile quindi che siano tante le voci di calciomercato riguardanti il classe 1991. Tra le pretendenti c'è come detto la squadra di Spalletti, allenatore che lo conosce bene e gli garantirebbe una maglia da titolare. A Milano l'ex Crotone prenderebbe il posto di Cancelo, finito alla Juventus per 40.4 milioni di euro.

Come si legge sul Corriere dello Sport, l'Inter è pronta a offrire al giocatore un quinquennale a 4 milioni netti a stagione, uno in più di quanti gliene sono stati proposti dalla Roma. Per il cartellino invece la società di Suning pagherebbe circa 20 milioni di euro, cifra tutt'altro che trascurabile per un calciatore in scadenza tra un anno.