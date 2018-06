Calciomercato, Milinkovic: "Juve grande squadra, parlerò con la Lazio"

Il Mondiale della Serbia è finito ai gironi. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro il Brasile, la Nazionale del ct Mladen Krstajic ha salutato la kermesse iridata per fare ritorno a casa. Ora quindi iniziano le vacanze dei giocatori serbi, tra cui c'è anche il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Il classe 1995 è tra i giocatori più chiacchierati dell'ultimo periodo, rappresenta l'obiettivo di calciomercato di tanti top club. Dal Real Madrid al Manchester United, passando per il PSG e soprattutto per la Juventus.

I bianconeri hanno già sondato il terreno sbattendo contro le richieste del patron biancoceleste Claudio Lotito che valuta l'ex Genk 150 milioni di euro. Il duo Marotta e Paratici però sta provando a inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino.

Lo stesso Milinkovic ha parlato del suo futuro e dell'ipotesi Juventus ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

Adesso inizio a riposarmi e poi tornerò alla Lazio dove sono felice e ho un contratto. Vedremo se resterò o andrò via, dipende dal presidente Lotito e dal ds Tare. Non mi pesa il fatto di essere valutato 150 milioni, anzi è una cosa che mi motiva. Alla Lazio ho passato 3 anni bellissimi, i tifosi mi resteranno nel cuore qulunque cosa accada. Il mio futuro dipende dalla società, in questi giorni ho parlato con Tare e anche con Inzaghi

Sui bianconeri ha detto:

La Juventus è una grande squadra, basti vedere i trofei che ha in bacheca. A Torino poi c'è mio fratello che però non so cosa farà. Non vuol dire che seguirò mio fratello, ma la famiglia per me è importante