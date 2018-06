Non è da escludere, inoltre, che le altre squadre interessate al centrocampista rivelazione di questi Mondiali possano abbozzare un ultimo e disperato tentativo per strappare il ragazzo alla corte serratissima dei londinesi sul calciomercato. Gli uomini di Stamford Bridge restano però in assoluta pole position, in virtù dell'estremo gradimento del già citato Abramovich nei confronti del talentuoso 22enne di Kaltan.

Calciomercato Juventus: giusto non rilanciare per Golovin?

La Juventus rischia di perdere definitivamente l'opportunità di tesserare Alexandr Golovin. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il centrocampista di proprietà del CSKA potrebbe finire al Chelsea in questa sessione di calciomercato estiva. Trattativa in fase decisamente avanzata, con i Blues del futuro tecnico Maurizio Sarri che avrebbero trovato un'intesa con la compagine russa sulla base di 23 milioni di euro.

