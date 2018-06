Calciomercato Inter: tutto su Politano

L'esterno in uscita dal Sassuolo, vicino al Napoli a gennaio, dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 27 milioni.

0 condivisioni

54 minuti fa di Alberto Casella

I tifosi dell'Inter sono dotati di una buona dose di cinismo e fatalità. In anni non troppo lontani, per esempio, stanchi di essere sempre "purgati" da German Denis - che, con la maglia dell'Atalanta, ai nerazzurri milanesi aveva segnato 7 gol in due anni - avevano suggerito a Branca e Ausilio di comprare l'attaccante della Dea.

Almeno non avrebbero dovuto soffrire come quella volta che cinque anni fa l'argentino ammutolì San Siro: al 65' l'Inter era in vantaggio 3-1 quando improvvisamente si scatenò El Tanque che in 12 minuti ribaltò il risultato con una tripletta da sogno. Finì 3-4 per l'Atalanta di Colantuono sui nerazzurri di Stramaccioni che, ovviamente, uscirono fra i fischi.

E l'acquisto ormai imminente di Matteo Politano nel calciomercato estivo regala il sorriso ai fan dell'Inter, oltre che per l'indubbia valenza tecnica e tattica del giocatore, anche per una questione scaramantica, visto che l'esterno del Sassuolo ha nella Beneamata la sua vittima preferita: 3 gol segnati su 20 realizzati in Serie A.

61 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sassuolo - Serie A 2017/2018-foto-62

Chiudi 1 di 61

Calciomercato Inter: tutto su Politano

Romano, classe 1993, Matteo Politano è esploso relativamente tardi. Dopo la gavetta nelle giovanili della Roma, una girandola di prestiti lo ha spedito fra Perugia, Pescara e poi Sassuolo nel 2015. Nella provincia emiliana Matteo ha trovato equilibrio e continuità, diventando uno degli artefici del miracolo che ha portato i neroverdi in Europa League. Da lì a diventare uno dei pezzi più pregiati del calciomercato nostrano il passo è breve.

Getty Images Politano ha esordito in Nazionale con Roberto Mancini

A gennaio, in effetti, il suo passaggio al Napoli sembrava cosa fatta ma sfumò davvero sul suono della sirena, poco prima delle 23, orario di chiusura di ogni trattativa, dell'ultimo giorno di calciomercato. Ora invece sta per approdare all'Inter con la formula del prestito oneroso da 7 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 20 e il possibile inserimento nella trattativa del giovane danese Odgaard che, valutato intorno ai 5 milioni, porterebbe una bella plusvalenza nelle casse nerazzurre.

Getty Images Politano ha già segnato 20 gol in Serie A

Il nuovo cursore di Spalletti

Con l'arrivo di Politano, dopo quello di Lautaro Martinez, Spalletti avrà finalmente un altro rinforzo di sostanza per il suo reparto offensivo, in vista del doppio impegno che, fra campionato e Champions League, attende l'Inter nella prossima stagione. Da parte sua l'esterno romano ha dimostrato di sapersi adattare, e bene, in tutti i ruoli dell'attacco. Intoccabile, ovviamente, Icardi, Politano sarebbe in grado quindi di coprire indifferentemente i ruoli di Candreva e Perisic nella scorsa stagione, ma anche di giostrare al fianco di Maurito come seconda punta. Un jolly prezioso per Spalletti.