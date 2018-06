Serie A, Inter: presentata la maglia away per la stagione 2018/19

Mentre il ds Monchi continua a rinforza la rosa, la Roma presenta la maglia away della stagione 2018/19. Sarà quella indossata lontano dall'Olimpico da Coric, Cristante, Marcano, Justin Kluivert, Mirante, Pastore, Santon, Zaniolo e Bianda, nuovi arrivati in casa giallorossa.

