I Diavoli Rossi vincono con un gol di Januzaj e passano il turno da leader del gruppo: agli ottavi li aspetta il Giappone. La Tunisia batte Panama 2-1.

un'ora fa di Daniele Minuti

La fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 si è ufficialmente chiusa e ci ha regalato gli accoppiamenti ufficiali per gli ottavi di finale con i risultati delle ultime partite per le 4 squadre impegnate nel gruppo G.

Inghilterra e Belgio erano già sicure del passaggio del turno, avendo staccato il pass già dopo la seconda partita: entrambe le squadre erano infatti a punteggio pieno avendo sconfitto sia Panama che Tunisia.

Oggi però si giocava lo scontro diretto che avrebbe deciso quale fra le due Nazionali sarebbe passata agli ottavi di finale dei Mondiali da prima del girone e il verdetto premia la Nazionale di Martinez che supera i Leoni 1-0 grazie a una rete di Januzaj, vince il gruppo G e nella fase ad eliminazione diretta se la vedrà contro il Giappone.

Il primo tempo regala poche emozioni (tranne per qualche cartellino giallo preso dai giocatori del Belgio che incredibilmente provoca l'esultanza del pubblico) e ad andare vicini al gol sono i Diavoli Rossi prima con una botta da fuori di Tielemans e poi con Batshuayi che in mischia beffa Pickford costringendo Cahill a salvare sulla linea. Gli ultimi sussulti arrivano da un tiro di Fellaini sugli sviluppi di un calcio d'angolo respinto da Alexander-Arnold che poi si renderà pericoloso con un tiro-cross che va vicino all'incrocio dei pali.

Nella ripresa passa subito il Belgio con una bellissima giocata di Januzaj, che supera Rose e batte Pickford con un gran sinistro a giro sul secondo palo. La prima grande occasione inglese arriva al 66esimo con Courtois che compie un miracolo su Rashford. Le ultime chance arrivano sui piedi di Welbeck, Mertens e Fellaini ma il risultato rimane questo: il Belgio vince il girone e sfiderà il Giappone agli ottavi, l'Inghilterra se la vedrà con la Colombia.

La Tunisia batte Panama in rimonta

La partita è tutt'altro che entusiasmante e le due squadre sembrano più concentrate ad ottenere il pareggio che a cercare la vittoria. La prima emozione però coincide con il gol: al 33esimo Rodriguez carica il sinistro che viene deviato da Meriah. La traiettoria beffa il portiere tunisino e regala a Panama il suo primo storico vantaggio ai Mondiali.

Vantaggio che però dura solo fino al 51esimo, minuto in cui Ben Youssef è bravo a chiudere una bella azione mettendo il pallone in rete da pochi metri l'assist di Kahzri. È lo stesso Kahzri che un quarto d'ora dopo regala il vantaggio ai suoi su cross di Haddadi. Barcenas trova subito il pareggio con un gran tiro dalla distanza ma l'arbitro annulla per un fallo precedente. Il risultato non cambia più, la Tunisia chiude a 3 punti mentre Panama è con l'Egitto l'unica squadra del torneo a non averne conquistato neanche uno.