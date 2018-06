Mondiali, il giornalista a Ignashevich: "Affronterete il becchino di Salah"

Il difensore russo ha ricevuto una strana domanda in conferenza stampa.

3 ore fa

Domenica 1° luglio la Russia affronterà la Spagna allo stadio Luzhniki di Mosca. In palio ci sono i quarti dei Mondiali di Russia 2018. A pochi giorni dalla sfida si è presentato in conferenza stampa il difensore dei padroni di casa Sergey Ignashevich.

Tra le domande ricevute dal difensore del CSKA ce n'è una decisamente particolare che non è passata inosservata: "Vorrei chiederti un commento su Diego Costa e Sergio Ramos. Il primo è uno che gioca sporco e provoca, il secondo viene chiamato il "becchino di Salah". Come ti preparerai per evitare di cadere nelle loro provocazioni?".

Il 38enne centrale ha sgranato gli occhi, soprattutto per il soprannome affibbiato al capitano delle Furie Rosse e del Real Madrid: "Credo che non ci sarà alcun tipo di provocazione - ha risposto - vista la presenza del VAR. Ora con la tecnologia non ci si può permettere di commettere delle ingenuità".