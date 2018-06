Mondiali, Germania fuori: Ballack cancella tweet sull'Italia

No, quel tweet non se l'era dimenticato nessuno. Ma proprio nessuno. Dopo lo 0-0 tra Italia e Svezia che ha escluso la Nazionale di Ventura dai Mondiali di Russia 2018, l'ex centrocampista della Germania Michael Ballack aveva irriso gli Azzurri su Twitter. "Campioni del mondo, e ora?" e "preghiamo per l'Italia" erano stati i due cinguettii che non avevano di certo aiutato l'ex Chelsea a farsi amici italiani.

Ma a distanza di mesi ecco la vendetta, un piatto che va servito freddo. Subito dopo la sconfitta della Germania contro la Corea del Sud e la conseguente eliminazione dai Mondiali dei tedeschi, il popolo del web è andato a ripescare quei messaggi scritti a novembre che tante reazioni avevano provocato.

Ballack è stato letteralmente ricoperto di prese in giro e dopo qualche minuto ha deciso di cancellare quei vecchi tweet. Poi si è lasciato andare a una lucida analisi: "Si può uscire avendo una squadra scarsa, ma non con una squadra simile! Credo sia l'ora di una valutazione onesta: questione di leadership? Di personalità? Di mentalità?".

You can always go out early with a bad team, but not with a team like this one!! @DFB_Team

Honest assessment must start !!!



Leadership?

Personality?

Mentality?#DieMannschaft⁠ ⁠ #ZSMMN #WM2018⁠ ⁠ #WorldCup #worldcup2018 #Germany #Löw #DFB