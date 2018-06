L'attaccante belga ha esultato al gol di Januzaj calciando sul palo il pallone che poi gli è rimbalzato in faccia. Su Twitter poi ha fatto autoironia.

28 giu 2018

Quasi più del gol meravigliosa di Januzaj, a prendersi la scena durante Inghilterra-Belgio - match valido per l'ultima giornata del Gruppo G dei Mondiali di Russia 2018 - è stato Michy Batshuayi. Proprio dopo la rete decisiva del talento di origini albanesi in forza alla Real Sociedad, l'attaccante del Borussia Dortmund è corso a raccogliere il pallone in porta.

Lo ha preso tra le mani e lo ha calciato con potenza. Voleva indirizzarlo in porta o verso le tribune, invece la sfera ha sbattuto sul palo e gli è arrivata dritta in faccia. Dopo pochi secondi il video della sua goffa esultanza era già il più cercato sul web.

E Batshuayi, che sui social è tra i giocatori più attivi, non ha perso l'occasione per fare autoironia su Twitter: "Dovevo inventarmi un'esultanza nuova, quella di Fortnite (quella di Griezmann per intenderci, ndr) ormai è sopravvalutata".

Pero bueno Batsuayhi 😂 pic.twitter.com/R8i9HXxhDS — 《 Captain Cook 》 (@thecaptaincook_) June 28, 2018

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018