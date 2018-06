Paradossale situazione nel gruppo G: le due squadre sono già qualificate agli ottavi e si giocano il primo posto. Ma chi arriva seconda ha un tabellone favorevole.

0 condivisioni

49 minuti fa di Daniele Minuti

Quella di oggi è la giornata che ci regalerà gli accoppiamenti definitivi per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Fra il pomeriggio e la sera infatti si chiuderanno ufficialmente i gironi H e G, che ci daranno i nomi delle ultime 4 squadre che passeranno alla fase ad eliminazione diretta.

Alle 16:00 sono in programma Colombia-Senegal e Giappone-Polonia in un gruppo in cui si devono ancora scoprire le Nazionali che occuperanno i primi due posti, cosa che invece sappiamo già per il girone G che giocherà in serata.

Belgio e Inghilterra infatti hanno già guadagnato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali, c'è soltanto da scoprire chi passerà da prima e chi da seconda nello scontro diretto delle 20:00. Cosa che porta a una situazione quasi paradossale: la partita di oggi potrebbe essere una sfida a perdere.

Getty

Mondiali, Inghilterra-Belgio: sfida a perdere?

Attualmente le due squadre sono in testa al girone a pari merito e a punteggio pieno, quindi la partita di questa sera deciderà la classifica definitiva del girone G. Il problema sono gli accoppiamenti successivi perché arrivando primi ci si guadagnerebbe un ottavo di finale contro la seconda squadra del gruppo H, che a meno di crolli del Giappone dovrebbe essere una fra Colombia e Senegal. E dopo questo turno ci sarebbe l'ombra del Brasile ai quarti, in caso di vittoria dei Verdeoro contro il Messico.

Per chi arrivasse seconda invece ci sarebbe tabellone estremamente favorevole: agli ottavi potrebbe esserci il Giappone, che è il favorito per vincere il suo girone, e ai quarti la vincente di Svezia-Svizzera.

Una situazione paradossale che potrebbe spingere Belgio e Inghilterra a giocare per perdere o quantomeno per arrivare secondi. Sì, perché le due squadre sono in perfetta parità sia di differenza reti che di gol segnati e quindi a decidere tutto potrebbero essere addirittura i cartellini per la classifica fair play. I due ct non sembrano voler fare un turnover ma sicuramente sarà una partita dalle dinamiche particolari che potrebbe decidere il percorso futuro di entrambe ai Mondiali.

Le quote

Molta indecisione fra i bookmakers per quanto riguarda le quote di Inghilterra-Belgio con la Nazionale di Southgate che considerata leggermente favorita: la vittoria dei Leoni è data infatti a 2,65 mentre quella dei Diavoli Rossi viaggia a 2,85. Il pareggio è offerto a 3,15, situazione in cui conterebbe la classifica fair play per decidere chi si qualifica per prima. Al momento l'Inghilterra è in vantaggio nel conto dei cartellini quindi la sua qualificazione da leader del gruppo è data a 1,65 contro il 2,10 del Belgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Inghilterra-Belgio sarà l'ultima partita della fase a gironi (insieme a Panama-Tunisia) e sarà visibile come tutte le altre partite dei Mondiali di Russia in chiaro: l'appuntamento è alle ore 20:00 su Italia 1. Per chi volesse seguirla in streaming basta andare sul sito di Sport Mediaset o utilizzare l'app Mediaset Mondiali Fifa.